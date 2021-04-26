Турист потерялся в национальном парке США. Его спас пользователь соцсетей с необычным хобби

Источник материала: Tut.by

В США турист заблудился в национальном парке и уже думал, что не вернется домой. Но его спас незнакомец с необычным хобби. Об этом рассказывает The Washington Post.



То самое фото, по которому смогли отыскать американского туриста. Автор: Rene Compean

45-летний Рене Компеан (Rene Compean) — опытный турист. Но несколько дней назад, 12 апреля, он отправился в поход по Южной Калифорнии и безнадежно потерялся в Национальном парке Анджелес, который недавно пострадал от лесного пожара. Он звал на помощь и был в таком отчаянии, что написал с помощью угля слово SOS на всех видимых поверхностях. Тем временем температура воздуха падала, дул ветер и начало темнеть. В телефоне мужчины оставалось всего 10 процентов заряда, и тогда он решил подняться на гору, где хотя бы немного ловила мобильная связь.

«SOS. Мой телефон умирает. Я заблудился», — написал Компеан своему другу, прикрепив два фото, которые должны были помочь его отыскать. Отправилась лишь одна фотография — так, что размещена выше, с испачканными копотью ногами на фоне обрыва. Плюс к сообщению не были приложены координаты.

После этого полиция выложила полученное фото в соцсети, надеясь, что это поможет найти туриста. И это действительно сработало.

47-летний Бен Куо (Ben Kuo), который работает в сфере высоких технологий, но также является радиолюбителем, решил помочь найти туриста. Дело в том, что он использует свой аккаунт в твиттере, чтобы предупреждать общественность о стихийных бедствиях: Бен регулярно изучает спутниковые снимки, чтобы определять и отслеживать местные лесные пожары. Кроме того, у него есть еще одно необычное времяпрепровождение: Куо часто пытается определить, где были сняты сцены из фильмов, телешоу или рекламных роликов.

В этот раз Бен Куо открыл спутниковую карту, ограничившись окрестностями неподалеку от кемпинга Бакхорн, где была найдена машина Компеана. После этого он сосредоточился на участках с зеленью, сопоставил исходное фото с Google Earth и поделился своей находкой в твиттере, а потом передал найденные координаты в полицию.

Поисково-спасательная бригада тут же села на вертолет и вылетела в этот район. К счастью, Куо не ошибся, и специалисты действительно нашли Компеана в указанном месте спустя 27 часов после его исчезновения. Мужчина был в плохом состоянии, промерз до костей, практически ничего не ел (с собой у него был только батончик и литр воды) и не спал всю ночь, так как заметил рядом двух пум и медведя. Но он был жив.

После своего спасения Компеан с помощью Zoom поблагодарил Куо за свое спасение. Он также рассказал изданию, что сейчас власти проверяют, как он вообще попал в зону, которая должна быть закрыта для туристов (если окажется, что он зашел туда намеренно, ему грозит крупный штраф до 10 тысяч долларов или даже полгода в заключении). Сам же Рене утверждает, что не видел никаких запрещающих знаков — вероятно, они были уничтожены во время лесного пожара. В ближайшее время Рене намерен пригласить своего спасителя на ужин, а затем пригласить его в совместный турпоход.