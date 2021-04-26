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Розовый, ретро и нестареющая классика: лучшие мужские образы "Оскара-2021"
26.04.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самая странная и практически "безлюдная" церемония награждения премии "Оскар" состоялась в ночь с 25 на 26 апреля. Из-за пандемии COVID-19 многие звезды решили остаться дома и понаблюдать за происходящим онлайн с ведерком попкорна. Но некоторые знаменитости решили рискнуть: приехали на церемонию и порадовали зрителей своим стилем и красотой.
Sputnik уже рассказывал о
Главные фавориты этого года – в подборке лучших мужских образов "Оскара".
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