Источник материала: Sputnik Беларусь

Самая странная и практически "безлюдная" церемония награждения премии "Оскар" состоялась в ночь с 25 на 26 апреля. Из-за пандемии COVID-19 многие звезды решили остаться дома и понаблюдать за происходящим онлайн с ведерком попкорна. Но некоторые знаменитости решили рискнуть: приехали на церемонию и порадовали зрителей своим стилем и красотой.

Sputnik уже рассказывал о лучших бьюти-образах премии и самых запоминающихся нарядах актрис, а теперь пришло время мужских костюмов. Хочется отметить, что в 2021 году звездные красавцы стали чуть смелее в своем выборе. Некоторые вылезли из привычных черных смокингов и стали наряжаться по полной.

Главные фавориты этого года – в подборке лучших мужских образов "Оскара".

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