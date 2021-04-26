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КАМАЗ против БелАЗа. Станут ли Челны конкурировать с Жодино?

26.04.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

КАМАЗ активно пытается занять все сегменты рынка грузовиков, какие только возможно. Даже те, где исторически никогда не присутствовал. Очередная амбиция — карьерный транспорт. Представлен 65-тонный самосвал КАМАЗ-65807.

Это уже второй представитель абсолютно нового семейства автомобилей в камазовской линейке — карьерных самосвалов. Напомним, первая модель этого ряда, КАМАЗ-65805, была представлена в октябре 2020 года. Дебютировавший прошлым летом 60-тонный автомобиль КАМАЗ-65805, как и новая модель — 65-тонный КАМАЗ-65807, предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом.

Колесная формула автомобиля — 10×6. Три задних моста — ведущие. При этом две первые оси и последний задний мост — управляемые. Правда, мосты не собственные камазовские, а покупные — финской фирмы Sisu. Новый вариант самосвала в дорожный габарит уже не вписывается — его ширина составляет 3500 мм. То есть на дороги общего пользования этой машине выезжать нельзя. Снаряженная масса КАМАЗ-65807 составляет 30 000 кг, полная масса — 95 000 кг. Мощность двигателя — 550 л. с.

КАМАЗ против БелАЗа. Станут ли Челны конкурировать с Жодино?

Стоит ли опасаться БелАЗу? На самом деле угрозы нет. Для определенных горно-геологических условий карьерные самосвалы на компонентах, близких к дорожным машинам, конечно, подойдут, но далеко не для всех. Похожие на камазовскую новинку по компоновке машины в Европе строят с начала 1970-х, но аналоги классических БелАЗов из производственной программы фирм типа Caterpillar и Komatsu за это время не исчезли и исчезать не думают. Не только грузоподъемность является мерилом «карьерности». Так что карьерные самосвалы двух конструктивных схем, но схожей грузоподъемности вполне могут мирно сосуществовать на рынке. Только классические однозначно будут преобладать в общем объеме.

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КАМАЗ активно пытается занять все сегменты рынка грузовиков, какие только возможно. Даже те, где исторически никогда не присутствовал. Очередная амбиция —...
 
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