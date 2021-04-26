Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата

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Жизнь в северной стране, даже самой благополучной, влияет на требования в том числе и к интерьерам. Хозяин небольшой двушки в Рейкьявике пожелал «чистого» пространства, но с экзотическими деталями. Специалисты Atelier Tobia Zambotti принялись за работу.

Площадь квартиры в исландской столице составила всего 40 кв. м. По сути она представляет собой единое помещение, которое делят на две зоны — гостиную и спальню — шторы. При необходимости обе комнаты можно объединить или, наоборот, добиться уединенности.





















Основу цветового решения составили оттенки светло-серого цвета. Минималистичная колористика в общем-то привычная для стран Северной Европы. Однако в данном случае авторы добавили в интерьер эксцентричные детали, например ярко-синий, неоновый цвета, встречающиеся повсеместно, или пастельно-розовые элементы. Рисунок на потолке создает материал, разработанный для студий звукозаписи, а большая часть мебели и вовсе сделана под заказ.















