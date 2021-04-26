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Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата

26.04.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жизнь в северной стране, даже самой благополучной, влияет на требования в том числе и к интерьерам. Хозяин небольшой двушки в Рейкьявике пожелал «чистого» пространства, но с экзотическими деталями. Специалисты Atelier Tobia Zambotti принялись за работу.

Площадь квартиры в исландской столице составила всего 40 кв. м. По сути она представляет собой единое помещение, которое делят на две зоны — гостиную и спальню — шторы. При необходимости обе комнаты можно объединить или, наоборот, добиться уединенности.

Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата

Основу цветового решения составили оттенки светло-серого цвета. Минималистичная колористика в общем-то привычная для стран Северной Европы. Однако в данном случае авторы добавили в интерьер эксцентричные детали, например ярко-синий, неоновый цвета, встречающиеся повсеместно, или пастельно-розовые элементы. Рисунок на потолке создает материал, разработанный для студий звукозаписи, а большая часть мебели и вовсе сделана под заказ.

Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата
Квартира дня. Эксцентрическая двушка для непростого климата

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Жизнь в северной стране, даже самой благополучной, влияет на требования в том числе и к интерьерам. Хозяин небольшой двушки в Рейкьявике пожелал «чистого»...
 
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