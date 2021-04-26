Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х

Источник материала: Onliner

В Бресте появился интересный мотоцикл, который является копией существовавшего байка и создавался для реконструкции исторических событий. Владелец модели — мужчина по имени Артем.





— Мотоцикл я сделал для участия в реконструкции 22 июня, — начал свой рассказ хозяин байка Артем. — В первый раз меня не взяли: оказалось, что пуговицы на моей форме РККА не того цвета и звездочка не такая. К тому же я натер мозоли в кирзовых сапогах, поэтому на следующий год решил на чем-то приехать. Хотелось соблюсти историческую достоверность, поэтому средство передвижения должно было соответствовать эпохе.









Мужчина увлекается двухколесной техникой с детства. По специальности Артем Катаев — наладчик оборудования. Гаражные переделки — хобби. Особенно хорошо ему удается работа над мотоциклами, мопедами и электробайками.





— Стал я решать, из чего мне сделать мотоцикл довоенного периода. Вспомнил, что в гараже на стене висит старый, до 1935 года, мотор фирмы SACHS, 98 куб. см. Мне его пацаны принесли лет 20 назад. Даром. Взял я этот мотор за основу и начал делать. Переднюю оригинальную вилку от DKW RT 1002 мне отдал мой друг, он же дал бак. Позже из Германии привез сидение. Раму я сделал сам. Моя мысль была скопировать немецкий Wanderer. Когда мотоцикл был более-менее готов (на работу ушло три месяца), стал я ему искать легенду, чтобы никто на реконструкции не смог мне сказать: «А чего это у тебя немецкий мотор?» Оказалось, что в Беларуси до 1939 года поляк Старовольский выпускал мотоциклы «Неман». Он все комплектующие, кроме рам, которые делал сам, покупал в Германии. И тут нашлось еще одно совпадение — гродненский бизнесмен тоже копировал свои байки с мотоциклов Wanderer, как это сделал я. Вышло так, что они у нас получились абсолютно одинаковые. Две реплики, но с большой разницей в возрасте и независимо друг от друга, — рассказал владелец мотоцикла.



