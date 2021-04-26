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Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х

26.04.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте появился интересный мотоцикл, который является копией существовавшего байка и создавался для реконструкции исторических событий. Владелец модели — мужчина по имени Артем. 

Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х

— Мотоцикл я сделал для участия в реконструкции 22 июня, — начал свой рассказ хозяин байка Артем. — В первый раз меня не взяли: оказалось, что пуговицы на моей форме РККА не того цвета и звездочка не такая. К тому же я натер мозоли в кирзовых сапогах, поэтому на следующий год решил на чем-то приехать. Хотелось соблюсти историческую достоверность, поэтому средство передвижения должно было соответствовать эпохе.

Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х
Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х

Мужчина увлекается двухколесной техникой с детства. По специальности Артем Катаев — наладчик оборудования. Гаражные переделки — хобби. Особенно хорошо ему удается работа над мотоциклами, мопедами и электробайками.

Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х

— Стал я решать, из чего мне сделать мотоцикл довоенного периода. Вспомнил, что в гараже на стене висит старый, до 1935 года, мотор фирмы SACHS, 98 куб. см. Мне его пацаны принесли лет 20 назад. Даром. Взял я этот мотор за основу и начал делать. Переднюю оригинальную вилку от DKW RT 1002 мне отдал мой друг, он же дал бак. Позже из Германии привез сидение. Раму я сделал сам. Моя мысль была скопировать немецкий Wanderer. Когда мотоцикл был более-менее готов (на работу ушло три месяца), стал я ему искать легенду, чтобы никто на реконструкции не смог мне сказать: «А чего это у тебя немецкий мотор?» Оказалось, что в Беларуси до 1939 года поляк Старовольский выпускал мотоциклы «Неман». Он все комплектующие, кроме рам, которые делал сам, покупал в Германии. И тут нашлось еще одно совпадение — гродненский бизнесмен тоже копировал свои байки с мотоциклов Wanderer, как это сделал я. Вышло так, что они у нас получились абсолютно одинаковые. Две реплики, но с большой разницей в возрасте и независимо друг от друга, — рассказал владелец мотоцикла.

Брестчанин собрал уникальный мотоцикл в стиле 1930-х
BMW 5 серия VII (G30/G31) xDrive, 2018 г.в., 120 000 км
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
86 051 р.
33 500$ / 27 797€
BMW 5 серия IV (E39) BMW 5 (E39) individual, 1999 г.в., 245 000 км
черный, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
10 018 р.
3900$ / 3236€
BMW X6 I (E71), 2010 г.в., 170 000 км
бордовый, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
42 384 р.
16 500$ / 13 691€
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Теги: Брест
 
 
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В Бресте появился интересный мотоцикл, который является копией существовавшего байка и создавался для реконструкции исторических событий. Владелец модели —...
 
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