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Мининформ хочет потратить почти 56 тысяч долларов на сайт о народном единстве

26.04.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мининформ хочет потратить почти 56 тысяч долларов на сайт о народном единстве. На заявку обратило внимание «Еврорадио».


Скриншот сайта goszakupki.by

Как пишет издание, Год народного единства длится в Беларуси уже почти пять месяцев. Создать «единый информационный ресурс» по этому случаю, как и тематический телеграм-канал, власти планировали еще в феврале — во всяком случае, такую задачу ставил перед Мининформом Совмин.

Но тендер на создание и заполнение сайта по адресу www.godedinstva.by появился на сайте госзакупок только 23 апреля. Задание звучит так: «Разработка и оказание услуг по техническому и информационному сопровождению сайта с доменным именем www.godedinstva.by». Сумма закупки — 143 400 рублей, то есть почти 56 тысяч долларов по нынешнему курсу.

Закупка состоит из трех частей: разработка сайта, его техническое сопровождение и наполнение. Предложения прекратят принимать к 8 мая, то есть сайт появится еще позже — вероятно, к тому моменту уже пройдёт больше половины Года народного единства.

Также «Еврорадио» вспомнило, сколько в принципе госпредприятия тратят на разработку сайтов? Например, Минский областной центр инвестиций и приватизации потратил на это чуть больше 17 тысяч рублей. УП «Брестоблгаз» на создание интернет-магазина выделил 30 тысяч рублей.

«В 2019-м на создание и заполнение нового сайта Паритетбанк (тогда еще государственный) выделял 50 тысяч рублей. Даже с учетом инфляции это куда меньше, чем сумма, которую сегодня выделяет Мининформ», — подытоживает автор.

 
 
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Сумма закупки - 143 400 рублей, то есть около 55 тысяч долларов по нынешнему курсу.
 
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