Без макияжа, прически и яркого платья (но с мужем-красавцем). Мнение о том, кто на «Оскаре» был лучше всех

Источник материала: Tut.by

Журналист и обозреватель моды Елена Стафьева также посмотрела «Оскар» и пришла к выводу , что все наряды звезд были очень скучны. За исключением одного образа — на первый взгляд, самого неприметного и неказистого. Но тем и интересного!

— Самое неинтересное сейчас — это наряды с красных дорожек. Маркетинг и стилисты победили всякую индивидуальность и живой человеческий вкус — увы, окончательно на данном историческом этапе. Единственное, что я хочу сказать про «Оскар», — это Хлоя Чжао, чья «Земля кочевников» получила все на свете призы в этот раз. Фильма, который у нас, разумеется, тут же объявили конъюнктурным, я не видела, но увидела мельком фото самой Хлои с церемонии и подумала — боже, прям живой человек, как это он просочился между кринолинами?!

Тут удивительно сохранена и отражена личность во всем — в косичках, в лице без макияжа, в этом очень сдержанном, закрытом и вместе с тем понятно, что непростом, платье.

Виден человек, его вкус, его бэкграунд — и это прям что-то небывалое среди всех этих кринолинов, бантов и одинаковых брючных костюмов. Наверняка, его тоже выбирал стилист — но это хороший стилист, стилист с человеческим лицом, понимающий, для кого он работает.

Кроме всего прочего, тут ещё видно, как умна сама Хлоя Чжао — как четко она понимает смысл самопрезентации, как точно выстраивает образ self made woman of color, не желающей подстраиваться под конвенции, но и не бросающий никаких нарочитых вызовов.

Когда Френсис МакДорманд (сыгравшая у нее и получившая свой второй «Оскар») приходила на «Оскар» в биркенштоках, в этом всё-таки было такое — «нате вам», а тут этого нет. Даже в этих белых кроссах, которые не слишком с платьем хороши, тоже видна личность. Платье из осенней коллекции Hermès — что, с одной стороны, удивительно, потому что они не то чтобы герои красных дорожек. А с другой — как раз нет, потому что они мастера уверенной в себе сдержанности, а это именно то, что Хлоя нам хочет сказать, выбирая не этнику, не китайского дизайнера, а главный люксовый бренд, далекий при этом от культуры красных дорожек и селебрити на них. Никаких конвенций, ни с какой стороны.