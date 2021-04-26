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Белорусов ждет первое суперлуние в этом году

26.04.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 апреля белорусы смогут увидеть первое суперлуние из трех, что наблюдаются в 2021 году. Об этом говорится в сообществе в «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM.


Суперлуние в Минске в апреле 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суперлуние — это астрономическое явление, редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле.

«Так как Луна вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, то в некоторых точках своей орбиты Луна оказывается то на максимально близком расстоянии (точка перигея орбиты) от Земли, то на максимально удаленном (точка апогея орбиты) расстоянии, — говорится в паблике. — Луна совершает вокруг Земли один оборот за 29,5 суток и, время от времени, в точке перигея орбиты происходит именно полнолуние, которое называют еще „перигейным полнолунием“ или просто суперлунием».

Это происходит через каждые 413,4 дня, то есть каждые 14 лунных месяцев. В такие моменты Луна кажется нам несколько крупнее привычного — на 15% больше в диаметре и на 30% ярче.

Хотя «официально» первое суперлуние произойдет 27 апреля в 06.33 по минскому времени, но наблюдать укрупнившийся спутник Земли можно будет уже сегодня вечером. Суперлунием также принято считать и ближайшие до него полнолуния — одно до и одно после.

Наиболее близко (357313 км) от Земли Луна окажется именно во втором суперлунии, которое наступит 26 мая 2021 года — тогда ее видимый размер достигнет величины около 30 угловых минут, а яркость будет в районе -12m. Последнее в этой тройке суперлуние произойдет 24 июня 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Это астрономическое явление, редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле.
 
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