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Пролетая над Чернобылем: для туристов открыли новый авиамаршрут – видео

26.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый авиамаршрут открыли для туристов к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Рейс из киевского аэропорта Борисполь организовала крупная украинская авиакомпания.

Авиаэкскурсия получила название "Полет над Киевом – мир глазами пилота". Но особенность ее в том, что самолет летает не только над украинской столицей, но и над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Лайнер пролетает над реакторами АЭС на низкой высоте – всего 900 метров. В иллюминаторе можно увидеть саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4-м энергоблоком, и заброшенный город Припять.

Во время экскурсии пассажирам также рассказывают о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года. Авиатур длится около часа. По его окончании лайнер возвращается в Борисполь.

 
 
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Лайнер пролетает над Чернобыльской АЭС на низкой высоте – 900 метров. Потому из иллюминатора хорошо видна сама станция, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4-м...
 
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