|
Пролетая над Чернобылем: для туристов открыли новый авиамаршрут – видео
26.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый авиамаршрут открыли для туристов к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Рейс из киевского аэропорта Борисполь организовала крупная украинская авиакомпания.
Авиаэкскурсия получила название "Полет над Киевом – мир глазами пилота". Но особенность ее в том, что самолет летает не только над украинской столицей, но и над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Лайнер пролетает над реакторами АЭС на низкой высоте – всего 900 метров. В иллюминаторе можно увидеть саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4-м энергоблоком, и заброшенный город Припять.
Во время экскурсии пассажирам также рассказывают о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года. Авиатур длится около часа. По его окончании лайнер возвращается в Борисполь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лайнер пролетает над Чернобыльской АЭС на низкой высоте – 900 метров. Потому из иллюминатора хорошо видна сама станция, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4-м...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)