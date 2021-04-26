Пролетая над Чернобылем: для туристов открыли новый авиамаршрут – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый авиамаршрут открыли для туристов к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Рейс из киевского аэропорта Борисполь организовала крупная украинская авиакомпания.

Авиаэкскурсия получила название "Полет над Киевом – мир глазами пилота". Но особенность ее в том, что самолет летает не только над украинской столицей, но и над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Лайнер пролетает над реакторами АЭС на низкой высоте – всего 900 метров. В иллюминаторе можно увидеть саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4-м энергоблоком, и заброшенный город Припять.

Во время экскурсии пассажирам также рассказывают о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года. Авиатур длится около часа. По его окончании лайнер возвращается в Борисполь.