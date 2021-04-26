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Что вы знаете о комфорте? Фотографии собак, которые сладко уснули в очень странных позах. Это стоит увидеть!
Источник материала: ОНТ
Домашние животные не перестают удивлять людей своими забавными проделками. Герои этой фотоподборки тоже отличились – собаки уснули в необычных позах, а хозяева запечатлели это и поделились снимками в рамках флешмоба #sleepingdogchallenge. Посмотрите, как сладко спят эти собаки!
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Что вы знаете о комфорте? Фотографии собак, которые сладко уснули в очень странных позах. Это стоит увидеть!
Домашние животные не перестают удивлять людей своими забавными проделками. Герои этой фотоподборки тоже отличились – собаки уснули в необычных позах, а хозяева...
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