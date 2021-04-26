«В кабинет!»: жительница Брагинского района подарила Лукашенко картину с ангелом-хранителем

Источник материала: ОНТ

Женщина из деревни Сперижье Брагинского района вручила Президенту свою работу – картину с изображенным на ней ангелом-хранителем. Такое видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

26 апреля в Брагине Александр Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

После мероприятия Валентина Игнатенко, уроженка деревни Сперижье Брагинского района, подарила Президенту свою работу – картину с изображением ангела-хранителя.

Валентина Игнатенко: «Александр Григорьевич, разрешите, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков вручить вам мою работу. Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких и всю нашу любимую родину – Беларусь».

Глава государства поблагодарил женщину и распорядился повесить картину у себя в кабинете.

Фото: БЕЛТА

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