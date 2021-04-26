|
«В кабинет!»: жительница Брагинского района подарила Лукашенко картину с ангелом-хранителем
Источник материала: ОНТ
Женщина из деревни Сперижье Брагинского района вручила Президенту свою работу – картину с изображенным на ней ангелом-хранителем. Такое видео опубликовал Telegram-канал
26 апреля в Брагине Александр Лукашенко
После мероприятия Валентина Игнатенко, уроженка деревни Сперижье Брагинского района, подарила Президенту свою работу – картину с изображением ангела-хранителя.
Глава государства поблагодарил женщину и распорядился повесить картину у себя в кабинете.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина из деревни Сперижье Брагинского района вручила Президенту свою работу – картину с изображенным на ней ангелом-хранителем. Такое видео опубликовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)