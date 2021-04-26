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7 продуктов, на которых ни в коем случае нельзя экономить!
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что существует огромное количество требований к таким характеристикам продуктов питания, как качество и состав, многие производители ищут новые лазейки, чтобы сэкономить на себестоимости.
Зачастую некачественный товар можно определить по его цене. Аналогичный продукт не может стоить дешевле 60% по сравнению с конкурентами. Делаем вывод, что у него плохой состав. Если вы не хотите иметь проблемы со здоровьем и набирать избыточный вес, ознакомьтесь со списком продуктов, на которых не стоит экономить.
1. Колбаса
Качественные колбасные продукты не могут стоить дешево, так как делаются из мяса. Прочитайте внимательно состав. Если вы видите множество Е, то лучше присмотреться к другому продукту, не соблазняясь на акцию или привлекательную цену. Дешевая колбаса может не только испортить вашу фигуру, но и нанести урон здоровью.
2. Мясные полуфабрикаты
Опять же рассуждаем логически. Продукты, произведенные из мяса, дешево стоить не могут. Себестоимость данных продуктов высокая, поэтому их часто подделывают. Читайте состав, а еще лучше посмотрите отзывы. Если продукт плохой, о нем точно уже написали несколько десятков человек.
3. Сливочное масло
Дешевое масло плохо тем, что содержат в составе растительные жиры, которые повышают холестерин. Как вы знаете, такой процесс негативно влияет на сосудистую систему.
4. Творог
Качественный продукт богат кальцием и минералами. Он полезен для детей и взрослых. В дешевый же творог добавляют пальмовое масло, которое повышает холестерин. Помимо этого, постоянное употребление этого вида масла ведет к образованию отложений в артериях.
5. Торты
Если хотите торт, то лучше его испеките сами или закажите у профессионала. Дешевые торты – настоящие рекордсмены по содержанию вредных веществ в составе: крахмал, растительные жиры, множество красителей, усилителей вкуса и т.д. Перед покупкой посмотрите на состав товара и задумайтесь, стоит ли этот сладкий кусочек такой атаки вредных веществ на ваш организм.
Но если все-таки очень хочется, то покупайте дорогие проверенные торты, предварительно прочитав отзывы о них.
6. Шоколадные конфеты
К сожалению, в дешевых конфетах обычно только в названии используется шоколад, а в составе кондитерская глазурь, которая крайне вредна для вашей фигуры и организма в целом.
7. Мороженое
Дешевое мороженное часто содержит насыщенные жиры, которые повышают риск сердечных заболеваний. Да и ваша фигура точно не скажет спасибо за такой жирный продукт.
По материалам сайта
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Несмотря на то, что существует огромное количество требований к таким характеристикам продуктов питания, как качество и состав, многие производители ищут новые...
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