7 продуктов, на которых ни в коем случае нельзя экономить!

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что существует огромное количество требований к таким характеристикам продуктов питания, как качество и состав, многие производители ищут новые лазейки, чтобы сэкономить на себестоимости.

Зачастую некачественный товар можно определить по его цене. Аналогичный продукт не может стоить дешевле 60% по сравнению с конкурентами. Делаем вывод, что у него плохой состав. Если вы не хотите иметь проблемы со здоровьем и набирать избыточный вес, ознакомьтесь со списком продуктов, на которых не стоит экономить.

1. Колбаса



Фото: 1000.menu

Качественные колбасные продукты не могут стоить дешево, так как делаются из мяса. Прочитайте внимательно состав. Если вы видите множество Е, то лучше присмотреться к другому продукту, не соблазняясь на акцию или привлекательную цену. Дешевая колбаса может не только испортить вашу фигуру, но и нанести урон здоровью.

2. Мясные полуфабрикаты



Фото: macomrus.ru

Опять же рассуждаем логически. Продукты, произведенные из мяса, дешево стоить не могут. Себестоимость данных продуктов высокая, поэтому их часто подделывают. Читайте состав, а еще лучше посмотрите отзывы. Если продукт плохой, о нем точно уже написали несколько десятков человек.

3. Сливочное масло



Фото: if24.ru

Дешевое масло плохо тем, что содержат в составе растительные жиры, которые повышают холестерин. Как вы знаете, такой процесс негативно влияет на сосудистую систему.

4. Творог



Фото: redmondclub.com

Качественный продукт богат кальцием и минералами. Он полезен для детей и взрослых. В дешевый же творог добавляют пальмовое масло, которое повышает холестерин. Помимо этого, постоянное употребление этого вида масла ведет к образованию отложений в артериях.

5. Торты



Фото: 1000.menu

Если хотите торт, то лучше его испеките сами или закажите у профессионала. Дешевые торты – настоящие рекордсмены по содержанию вредных веществ в составе: крахмал, растительные жиры, множество красителей, усилителей вкуса и т.д. Перед покупкой посмотрите на состав товара и задумайтесь, стоит ли этот сладкий кусочек такой атаки вредных веществ на ваш организм.

Но если все-таки очень хочется, то покупайте дорогие проверенные торты, предварительно прочитав отзывы о них.

6. Шоколадные конфеты



Фото: 1tulatv.ru

К сожалению, в дешевых конфетах обычно только в названии используется шоколад, а в составе кондитерская глазурь, которая крайне вредна для вашей фигуры и организма в целом.

7. Мороженое



Фото: bober.ru

Дешевое мороженное часто содержит насыщенные жиры, которые повышают риск сердечных заболеваний. Да и ваша фигура точно не скажет спасибо за такой жирный продукт.

По материалам сайта infox.ru

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