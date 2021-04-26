ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 продуктов, на которых ни в коем случае нельзя экономить!

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

7 продуктов, на которых ни в коем случае нельзя экономить!

Несмотря на то, что существует огромное количество требований к таким характеристикам продуктов питания, как качество и состав, многие производители ищут новые лазейки, чтобы сэкономить на себестоимости.

Зачастую некачественный товар можно определить по его цене. Аналогичный продукт не может стоить дешевле 60% по сравнению с конкурентами. Делаем вывод, что у него плохой состав. Если вы не хотите иметь проблемы со здоровьем и набирать избыточный вес, ознакомьтесь со списком продуктов, на которых не стоит экономить.

 

1. Колбаса


Фото: 1000.menu

Качественные колбасные продукты не могут стоить дешево, так как делаются из мяса. Прочитайте внимательно состав. Если вы видите множество Е, то лучше присмотреться к другому продукту, не соблазняясь на акцию или привлекательную цену. Дешевая колбаса может не только испортить вашу фигуру, но и нанести урон здоровью.

2. Мясные полуфабрикаты


Фото: macomrus.ru

Опять же рассуждаем логически. Продукты, произведенные из мяса, дешево стоить не могут. Себестоимость данных продуктов высокая, поэтому их часто подделывают. Читайте состав, а еще лучше посмотрите отзывы. Если продукт плохой, о нем точно уже написали несколько десятков человек.

3. Сливочное масло


Фото: if24.ru

Дешевое масло плохо тем, что содержат в составе растительные жиры, которые повышают холестерин. Как вы знаете, такой процесс негативно влияет на сосудистую систему.

4. Творог


Фото: redmondclub.com

Качественный продукт богат кальцием и минералами. Он полезен для детей и взрослых. В дешевый же творог добавляют пальмовое масло, которое повышает холестерин. Помимо этого, постоянное употребление этого вида масла ведет к образованию отложений в артериях.

5. Торты


Фото: 1000.menu

Если хотите торт, то лучше его испеките сами или закажите у профессионала. Дешевые торты – настоящие рекордсмены по содержанию вредных веществ в составе: крахмал, растительные жиры, множество красителей, усилителей вкуса и т.д. Перед покупкой посмотрите на состав товара и задумайтесь, стоит ли этот сладкий кусочек такой атаки вредных веществ на ваш организм.

Но если все-таки очень хочется, то покупайте дорогие проверенные торты, предварительно прочитав отзывы о них.

6. Шоколадные конфеты


Фото: 1tulatv.ru

К сожалению, в дешевых конфетах обычно только в названии используется шоколад, а в составе кондитерская глазурь, которая крайне вредна для вашей фигуры и организма в целом.

7. Мороженое


Фото: bober.ru

Дешевое мороженное часто содержит насыщенные жиры, которые повышают риск сердечных заболеваний. Да и ваша фигура точно не скажет спасибо за такой жирный продукт.

 

По материалам сайта infox.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что существует огромное количество требований к таким характеристикам продуктов питания, как качество и состав, многие производители ищут новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Досадное поражение: хоккеисты «Нью-Джерси» проиграли «Филадельфии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by