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Как в Беларуси используется диагностика и лечение с помощью свойств радиации в самых передовых клиниках

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в Беларуси используется диагностика и лечение с помощью свойств радиации в самых передовых клиниках

Авария на Чернобыльской АЭС породила целый ряд мифов, связанных с радиационным воздействием на человека и природу. А они, в свою очередь, заложили боязнь (зачастую вполне обоснованную) радиации и, конечно, онкологии.

Но за эти 35 лет Беларусь сделала колоссальный прорыв в вопросах борьбы с этим заболеванием. Например, тот же «мирный атом»: диагностика и лечение с помощью свойств радиации используется в наше время в самых передовых клиниках.

Подробности – в сюжете.


Фото: pixabay

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Авария на Чернобыльской АЭС породила целый ряд мифов, связанных с радиационным воздействием на человека и природу. А они, в свою очередь, заложили боязнь (зачастую...
 
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