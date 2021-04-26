|
Как в Беларуси используется диагностика и лечение с помощью свойств радиации в самых передовых клиниках
Источник материала: ОНТ
Авария на Чернобыльской АЭС породила целый ряд мифов, связанных с радиационным воздействием на человека и природу. А они, в свою очередь, заложили боязнь (зачастую вполне обоснованную) радиации и, конечно, онкологии.
Но за эти 35 лет Беларусь сделала колоссальный прорыв в вопросах борьбы с этим заболеванием. Например, тот же «мирный атом»: диагностика и лечение с помощью свойств радиации используется в наше время в самых передовых клиниках.
Подробности – в сюжете.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в Беларуси используется диагностика и лечение с помощью свойств радиации в самых передовых клиниках
Авария на Чернобыльской АЭС породила целый ряд мифов, связанных с радиационным воздействием на человека и природу. А они, в свою очередь, заложили боязнь (зачастую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)