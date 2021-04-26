Крокодил открыл для себя прелесть водной горки

Источник материала: ОНТ

Крокодил с удовольствием спустился с природной водной горки. Видео опубликовал Liveleak.

Такого расслабленного чешуйчатого засняли в крокодильем парке Agadir Crocodile park (Драрга, Марокко). Весельчак то и дело скользит вниз по воде, чтобы оказаться в пруду. Некоторые отметили, что невозможно прочесть на непроницаемой морде крокодила его истинные эмоции, а жаль.

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