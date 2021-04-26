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Мужчина до смерти избил престарелую мать
Источник материала: ОНТ
В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства. Об этом
Вечером 20 апреля в Сенно между 50-летним мужчиной и его 72-летней матерью произошел конфликт. Во время ссоры сын начал бить кулаками мать. После – ушел из квартиры. На следующий день утром, когда мужчина вернулся домой, он обнаружил женщину без признаков жизни. Житель Сенно обратился к соседям с просьбой вызвать скорую и сказал, что мама умерла.
Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали следовую картину. Изъята одежда подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления. Назначен ряд экспертных исследований. По словам соседей, между сыном и матерью регулярно происходили конфликты, в том числе на почве распития спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК
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В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства. Об этом сообщает УСК по Витебской области. Вечером...
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