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Мужчина до смерти избил престарелую мать

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина до смерти избил престарелую мать

В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства. Об этом сообщает УСК по Витебской области.

Вечером 20 апреля в Сенно между 50-летним мужчиной и его 72-летней матерью произошел конфликт. Во время ссоры сын начал бить кулаками мать. После – ушел из квартиры. На следующий день утром, когда мужчина вернулся домой, он обнаружил женщину без признаков жизни. Житель Сенно обратился к соседям с просьбой вызвать скорую и сказал, что мама умерла.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали следовую картину. Изъята одежда подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления. Назначен ряд экспертных исследований. По словам соседей, между сыном и матерью регулярно происходили конфликты, в том числе на почве распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СК

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В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства. Об этом сообщает УСК по Витебской области. Вечером...
 
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