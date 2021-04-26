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«Она случайно борщ не варит?»: кошка принесла еду больной хозяйке и стала звездой интернета

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Она случайно борщ не варит?»: кошка принесла еду больной хозяйке и стала звездой интернета

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка приносит еду сломавшей ногу хозяйке, пишет «Ридус». 

Девушка опубликовала ролик в TikTok. На кадрах ее заботливая кошка несет пакет с едой, затем забирается вместе с ним на кровать, где лежит ее сломавшая ногу хозяйка. 

Видео посмотрели 3,7 млн раз. Пользователей Сети восхитило поведение кошки, которая решила позаботиться о хозяйке. 

«С такой кошкой можно весь год не вставать», «Она случайно борщ вам не варит?», «Коты думают, что мы глупые и не в силах прокормить себя, поэтому они оберегают нас», «Когда вы сказали: "Я не голодная", кошка такая: "А тебя не спрашивали"», – отметили в комментариях. 

ФОТО: pixabay

 

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В Сети набирает популярность видео, на котором кошка приносит еду сломавшей ногу хозяйке, пишет «Ридус».  Девушка опубликовала ролик в TikTok. На кадрах ее...
 
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