«Она случайно борщ не варит?»: кошка принесла еду больной хозяйке и стала звездой интернета

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка приносит еду сломавшей ногу хозяйке, пишет «Ридус».

Девушка опубликовала ролик в TikTok. На кадрах ее заботливая кошка несет пакет с едой, затем забирается вместе с ним на кровать, где лежит ее сломавшая ногу хозяйка.

Видео посмотрели 3,7 млн раз. Пользователей Сети восхитило поведение кошки, которая решила позаботиться о хозяйке.

«С такой кошкой можно весь год не вставать», «Она случайно борщ вам не варит?», «Коты думают, что мы глупые и не в силах прокормить себя, поэтому они оберегают нас», «Когда вы сказали: "Я не голодная", кошка такая: "А тебя не спрашивали"», – отметили в комментариях.

ФОТО: pixabay

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