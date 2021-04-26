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Страстная неделя: что можно и категорически нельзя делать перед Пасхой? Рассказываем

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страстная неделя: что можно и категорически нельзя делать перед Пасхой? Рассказываем

Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Шестая неделя Великого поста – Страстная. Что можно и нельзя делать перед одним из главных христианский праздников – в нашем материале. 

Все дни Страстной седмицы – особенные. Это время, когда православные вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его смерть на кресте и погребение. 

Что можно делать перед Пасхой?

Первое, что необходимо выполнять на Страстной неделе, – молиться. В эти дни церковь не празднует дни святых, не поминает умерших, не проводит крещения и венчания. Дома поминать умерших разрешается. Особое внимание следует уделить чтению Евангелия. В четверг вечером читается 12 Евангелий, которые посвящены Страстям Христовым.

Перед праздником верующие стараются проводить время в молитве и тишине, помогать ближним, избегать развлечений и суеты. Также в это время нужно соблюдать Великий пост. Самый строгий начинается на Страстной седмице. Однако есть категории людей, которым можно не поститься по состоянию здоровья и предписанию врача. Главное, утверждает церковь, сосредоточиться на духовном очищении. 

В дни перед Пасхой стоит провести в доме генеральную уборку, испечь куличи и покрасить яйца. 

Что нельзя делать перед Пасхой?

Не стоит заниматься тяжелой работой, включая труд в огороде. К обычным бытовым делам это не относится. 

Также следует избегать шумных празднований. Лучше провести их после Пасхи. 

Категорически нельзя ругаться, сквернословить, хамить и спорить с ближними. 

По материалам foma.ru, ria.ru. 

ФОТО: hram605.cerkov.ru

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Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Шестая неделя Великого поста – Страстная. Что можно и нельзя делать перед одним из главных христианский праздников –...
 
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