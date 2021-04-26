Страстная неделя: что можно и категорически нельзя делать перед Пасхой? Рассказываем

Источник материала: ОНТ

Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Шестая неделя Великого поста – Страстная. Что можно и нельзя делать перед одним из главных христианский праздников – в нашем материале.

Все дни Страстной седмицы – особенные. Это время, когда православные вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его смерть на кресте и погребение.

Что можно делать перед Пасхой?

Первое, что необходимо выполнять на Страстной неделе, – молиться. В эти дни церковь не празднует дни святых, не поминает умерших, не проводит крещения и венчания. Дома поминать умерших разрешается. Особое внимание следует уделить чтению Евангелия. В четверг вечером читается 12 Евангелий, которые посвящены Страстям Христовым.

Перед праздником верующие стараются проводить время в молитве и тишине, помогать ближним, избегать развлечений и суеты. Также в это время нужно соблюдать Великий пост. Самый строгий начинается на Страстной седмице. Однако есть категории людей, которым можно не поститься по состоянию здоровья и предписанию врача. Главное, утверждает церковь, сосредоточиться на духовном очищении.

В дни перед Пасхой стоит провести в доме генеральную уборку, испечь куличи и покрасить яйца.

Что нельзя делать перед Пасхой?

Не стоит заниматься тяжелой работой, включая труд в огороде. К обычным бытовым делам это не относится.

Также следует избегать шумных празднований. Лучше провести их после Пасхи.

Категорически нельзя ругаться, сквернословить, хамить и спорить с ближними.

По материалам foma.ru, ria.ru.

ФОТО: hram605.cerkov.ru

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