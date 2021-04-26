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Парень показал, как очистить грязную разделочную доску
Источник материала: ОНТ
Парень в TikTok показал «волшебный» способ, как очистить ранее белую, но теперь грязную разделочную доску.
Для «волшебства» ему потребовались лишь сода, соль и лайм. Сначала он высыпал порошки на доску, затем выжал лайм и растер им поверхность. Результат — идеально чистая доска.
Пользователей восхитил такой совет. Однако нашлись и скептики. Они посчитали, что в конце ролика парень просто показал новую доску вместо старой. Мужчина категорически отрицает обвинения в мошенничестве. Он снимает такие видео, чтобы помогать подписчикам, а не лгать им.
Фото: pixabay
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Парень в TikTok показал «волшебный» способ, как очистить ранее белую, но теперь грязную разделочную доску. Для «волшебства» ему потребовались лишь сода, соль и лайм....
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