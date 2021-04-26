Парень показал, как очистить грязную разделочную доску

Источник материала: ОНТ

Парень в TikTok показал «волшебный» способ, как очистить ранее белую, но теперь грязную разделочную доску.

Для «волшебства» ему потребовались лишь сода, соль и лайм. Сначала он высыпал порошки на доску, затем выжал лайм и растер им поверхность. Результат — идеально чистая доска.

Пользователей восхитил такой совет. Однако нашлись и скептики. Они посчитали, что в конце ролика парень просто показал новую доску вместо старой. Мужчина категорически отрицает обвинения в мошенничестве. Он снимает такие видео, чтобы помогать подписчикам, а не лгать им.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram