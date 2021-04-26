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Парень показал, как очистить грязную разделочную доску

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень показал, как очистить грязную разделочную доску

Парень в TikTok показал «волшебный» способ, как очистить ранее белую, но теперь грязную разделочную доску.

Для «волшебства» ему потребовались лишь сода, соль и лайм. Сначала он высыпал порошки на доску, затем выжал лайм и растер им поверхность. Результат — идеально чистая доска.

Пользователей восхитил такой совет. Однако нашлись и скептики. Они посчитали, что в конце ролика парень просто показал новую доску вместо старой. Мужчина категорически отрицает обвинения в мошенничестве. Он снимает такие видео, чтобы помогать подписчикам, а не лгать им.

Фото: pixabay

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Парень в TikTok показал «волшебный» способ, как очистить ранее белую, но теперь грязную разделочную доску. Для «волшебства» ему потребовались лишь сода, соль и лайм....
 
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