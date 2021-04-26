Досадное поражение: хоккеисты «Нью-Джерси» проиграли «Филадельфии»

Источник материала: ОНТ

Обидным поражением «Нью-Джерси» от «Филадельфии» – 3:4 завершился очередной матч в Национальной хоккейной лиге с участием Егора Шаранговича.

По ходу встречи команда белоруса вела 3:1, но за полторы минуты до финального свистка пропустила две шайбы. Со счетом 3:3 игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов. Там точнее были хоккеисты «Филадельфии».

Отметим, что в составе «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел на льду почти 19 минут и реализовал один из буллитов.

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