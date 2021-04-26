В США на фоне масштабных протестов ввели новую должность в ФБР

Источник материала: ОНТ

Cпасет ли США от криминала директор по гендерному разнообразию? В ФБР на фоне масштабного протестного движения под лозунгом «Жизни черных имеют значение» сообщили о введении новой должности.





Глава отдела будет следить за разнообразием рас, полов и даже сексуальных ориентаций. То есть – брать на работу всех. Назначенного директора уже назвали правильным человеком. Раньше он возглавлял в бюро комитет по разнообразию темнокожих, помогал с трудоустройством афроамериканцам.

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