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В США на фоне масштабных протестов ввели новую должность в ФБР
Источник материала: ОНТ
Cпасет ли США от криминала директор по гендерному разнообразию? В ФБР на фоне масштабного протестного движения под лозунгом «Жизни черных имеют значение» сообщили о введении новой должности.
Глава отдела будет следить за разнообразием рас, полов и даже сексуальных ориентаций. То есть – брать на работу всех. Назначенного директора уже назвали правильным человеком. Раньше он возглавлял в бюро комитет по разнообразию темнокожих, помогал с трудоустройством афроамериканцам.
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Cпасет ли США от криминала директор по гендерному разнообразию? В ФБР на фоне масштабного протестного движения под лозунгом «Жизни черных имеют значение» сообщили...
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