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Антисемитский скандал разгорается во Франции

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антисемитский скандал разгорается во Франции

В городах по всей стране люди выходят протестовать против вердикта по делу о гибели 65-летней парижанки. Это громкое убийство на религиозной почве произошло ещё в 2017. Мусульманин убил свою еврейскую соседку. 


Один из самых массовых митингов прошёл в Париже. Протесты продолжились в Бордо, Марселе, Лионе, Ницце. Кассационный суд Франции в середине апреля подтвердил антисемитский характер преступления, но оставил в силе решение парижского суда. Убийцу женщины признали уголовно ненаказуемым. Ведь он находился в бреду, под наркотиками. Еврейская община страны в последние годы подвергается нападениям. Манифестация прошла и около французского посольства в Тель-Авиве.

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В городах по всей стране люди выходят протестовать против вердикта по делу о гибели 65-летней парижанки. Это громкое убийство на религиозной почве произошло ещё в...
 
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