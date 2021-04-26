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Усиливается напряженность между Иерусалимом и Сектором Газа

26.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Усиливается напряженность между Иерусалимом и Сектором Газа

Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке. На улицах израильских городов продолжаются митинги и погромы. Нарастает и военное противостояние между Иерусалимом и палестинскими радикалами из Сектора Газа.


Они выпустили три ракеты в сторону Израиля. Две из них перехвачены системой ПВО. Об очередном ночном обстреле сообщила израильская армия. В ответ на запуск ракет страна 26 апреля утром закрыла зону для рыболовства для палестинских моряков у берегов Сектора Газа.

Как сообщается, обстрел в ночь на субботу был самым мощным с февраля 2020-го. Радикалы из Газы выпустили порядка 80 ракет по еврейскому государству. Помимо небесных баталий, с началом священного для мусульман месяца Рамадан растёт напряженность на улицах израильских городов. Десятки мусульман бросали камни, запускали петарды и нападали на полицейских в районе Старого Иерусалима. Офицеры задерживают протестующих. 

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Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке. На улицах израильских городов продолжаются митинги и погромы. Нарастает и военное противостояние между Иерусалимом и...
 
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