Усиливается напряженность между Иерусалимом и Сектором Газа

Источник материала: ОНТ

Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке. На улицах израильских городов продолжаются митинги и погромы. Нарастает и военное противостояние между Иерусалимом и палестинскими радикалами из Сектора Газа.





Они выпустили три ракеты в сторону Израиля. Две из них перехвачены системой ПВО. Об очередном ночном обстреле сообщила израильская армия. В ответ на запуск ракет страна 26 апреля утром закрыла зону для рыболовства для палестинских моряков у берегов Сектора Газа.

Как сообщается, обстрел в ночь на субботу был самым мощным с февраля 2020-го. Радикалы из Газы выпустили порядка 80 ракет по еврейскому государству. Помимо небесных баталий, с началом священного для мусульман месяца Рамадан растёт напряженность на улицах израильских городов. Десятки мусульман бросали камни, запускали петарды и нападали на полицейских в районе Старого Иерусалима. Офицеры задерживают протестующих.

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