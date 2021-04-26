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Сертификат о вакцинации против COVID-19 в Беларуси будет платный - Минздрав

26.04.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси принял решение о выдаче гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, «Сертификата о вакцинации».

Как сообщает пресс-служба ведомства, выдаваться он будет на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны.

«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу», - говорится в сообщении ведомства.

Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2.

В сертификате указана следующая информация - наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Наименование вакцины заполняется на русском и английском языках (в настоящее время применяются следующие вакцины:

Гам-КОВИД-Вак, Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation,

Гам-КОВИД-Вак, Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus,

вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

 
 
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Минздрав Беларуси принял решение о выдаче гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, «Сертификата о вакцинации».
 
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