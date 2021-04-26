Трагедия в Чернобыле: как в Беларуси преодолевают последствия аварии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС затронули многие страны. Но больше всего пострадала Беларусь. Почти четверть земель оказалась заражена. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала, что делают, чтобы преодолеть последствия катастрофы.

О первых днях после взрыва в Чернобыле сегодня они рассказывают студентам. В 1986-м Нина Черняк вывезла из зараженной зоны 160 детей. Была заведующей детсадом в Наровле, составляла списки и распределяла воспитанников по автобусам. Никогда не забудет панику и слезы в глазах родителей.

«Родители эти стояли со слезами все, дети тоже. Впервые мы забираем их. И было какое-то предчувствие военного времени. Когда мы переезжали через населенные пункты, люди тоже все стояли, останавливались, вытирали слезы», – вспоминает председатель общественного объединения «Семья и Чернобыль» Нина Черняк.

Леонид Лавникович из зараженной зоны эвакуировал не людей, а оборудование и технику. Тогда мало кто понимал, что любой предмет опасен для жизни. Новые станки и тракторы представляли огромную ценность для производства.

«Я работал старшим инженер-технологом, когда произошла авария. У нас с завода отправляли людей, там были предприятия, которые располагались в зоне. Оборудование вывозили», – рассказал Леонид Лавникович.

В 1986-ом в загрязненной зоне оказалось больше трех с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Это два миллиона 200 тысяч человек. Но благодаря многолетней кампании Беларуси удалось вернуть некоторые земли в сельхозоборот. Они признаны безопасными. Количество загрязненных территорий снизилось с 23 до 16%.

«Список уменьшился по сравнению с предыдущим перечнем на 171 населенный пункт. Ну и соответственно, количество населения тоже уменьшилось порядка на 105 тысяч. Можно сказать, что сегодня в Беларуси на территории загрязнения проживает порядка миллиона человек», – заявил заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси Петр Николаенко.

И спустя 35 лет Беларусь продолжает бороться с последствиями техногенной катастрофы , которая произошла на Украине. В стране раз в пять лет пересматривают территории, загрязненные радионуклидами. Отбирают образцы почвы и определяют уровень заражения.

Сегодня в полночь на телеканале «МИР» смотрите специальный выпуск новостей, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. А сразу после него – документальный фильм «Чернобыль. Горечь полыни».