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Курить - ОМОН кормить: с 1 мая в Беларуси снова дорожают сигареты

26.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские производители и импортеры табачных изделий задекларировали повышение цен на сигареты с 1 мая



Информация об этом размещена на сайте Министерства налогов и сборов.

В частности, ОАО «ГТФ «Неман» с 1 мая начнет продажу трех новых видов сигарет NZ Safari по 1,7 рубля. На 5 копеек подорожают Pall Mall до 2,85 рубля, а Pall Mall Nano и Pall Mall Demi — до 2,65 рубля. Pall Mall Nanokings будут стоить 2,7 рубля, Pall Mall Superslims — 2,75 рубля.

Ряд видов Rothmans подорожают также на 5 копеек до 2,75 рубля. Появится новый вид Rothmans Click Hit за 2,6 рубля.

ООО «Табак-инвест» предложит с 1 мая два новых вида «Короны» по цене 1,5 и 1,6 рубля. LD Club Lounge подорожает на 5 копеек до 2,85 рубля. Два вида Monte Carlo Super Slims прибавят 10 копеек и будут стоить 2,8 рубля. Monte Carlo Evo подорожают на 5 копеек до 2,7 рубля.

Цена двух видов Camel Compact увеличится на 5 копеек до 2,85 рубля, а четырех Camel Compact Аctivate — на 10 копеек до 2,9 рубля. Camel Studio прибавят 10 копеек и будут стоить 2,85 рубля.
 
 
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Белорусские производители и импортеры табачных изделий задекларировали повышение цен на сигареты с 1 мая
 
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