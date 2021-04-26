Финансовая ситуация в белорусской нефтепереработке может серьезно ухудшиться

В середине месяца в "Белнефтехиме" сообщили, что целевой параметр рентабельности для белорусских НПЗ учитывает не только приоритеты производителя, но и приоритеты белорусских потребителей и устанавливается на уровне рентабельности продаж около 3%.





Как пишет телеграм-канал "Эканомiка па-беларуску", фактически в 2021 году НПЗ уже работают в таких условиях. Средняя рентабельность нефтепереработки в январе-феврале колебалась в пределах 2,8-3%.













Самым благоприятным периодом для НПЗ стал период, когда цены на нефть пробили многолетние минимумы. В марте-мае 2020 года средняя доходность системы составила 18-24%.





МНПЗ завершил 2020 год с рентабельностью 11%, Нафтан - 11,7%. Так что по планам чиновников, их финансы в 2021 году ухудшатся в 3-4 раза.





Оба НПЗ характеризуются дефицитом товарооборота: НПЗ - 251,3 млн руб., Нафтан - 1,103 млрд руб.