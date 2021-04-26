Катастрофа на ЧАЭС: генсек ООН сделал заявление

Он отметил усилия Украины, РФ и Беларуси по восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.





"Эта годовщина (35-я годовщина аварии, - ред.) - повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения", - подчеркнул Гутерриш.





Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии "не должны быть забыты".





Генсек ООН подчеркнул, что после аварии ООН оказывает помощь гражданам, проживающим на прилегающих к ЧАЭС территориях. Так, например, с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с двух тысяч до 37 тысяч.





Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий взрыва.





"Нам удалось сдержать распространение радиации после Чернобыльской катастрофы благодаря совместным усилиям национальных правительств, научного сообщества, гражданского общества и других структур, которые работали ради общего блага. Все это дало нам опыт для реализуемых сегодня усилий по борьбе с пандемией COVID-19", - резюмировал глава международной организации.



