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Катастрофа на ЧАЭС: генсек ООН сделал заявление

26.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, 26 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал обращение по поводу годовщины катастрофы.

Он отметил усилия Украины, РФ и Беларуси по восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

"Эта годовщина (35-я годовщина аварии, - ред.) - повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения", - подчеркнул Гутерриш.

Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии "не должны быть забыты".

Генсек ООН подчеркнул, что после аварии ООН оказывает помощь гражданам, проживающим на прилегающих к ЧАЭС территориях. Так, например, с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с двух тысяч до 37 тысяч.

Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий взрыва.

"Нам удалось сдержать распространение радиации после Чернобыльской катастрофы благодаря совместным усилиям национальных правительств, научного сообщества, гражданского общества и других структур, которые работали ради общего блага. Все это дало нам опыт для реализуемых сегодня усилий по борьбе с пандемией COVID-19", - резюмировал глава международной организации.
 
 
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В Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, 26 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал обращение по поводу годовщины...
 
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