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Мининформ ограничил доступ сразу к 99 интернет-ресурсам

26.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают в пресс-центре Министерства информации Беларуси на этих интернет-ресурсах размещалась информация о наркотических средствах и психотропных веществах.

“В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 26 апреля 2021 года приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”, — передает пресс-служба ведомства.
 
 
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Как сообщают в пресс-центре Министерства информации Беларуси на этих интернет-ресурсах размещалась информация о наркотических средствах и психотропных...
 
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