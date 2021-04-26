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"Минёры" не дремлют: в Гомеле снова «заминировали» более десяти школ

26.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Гомеле снова «заминировали» учреждения образования.

Утром в редакцию «Сильных Новостей» поступило сообщение, что около школы № 37 стоит милиция и машина скорой помощи. Позже стало известно, что здание «заминировали».

В 14.30 о «минировании» сообщили также родители учеников из школы № 15. «Всех вывели и отправили домой», — рассказывают читатели.

Аналогичная ситуация и в школе №45. Около часа дня школьников вывели на улицу. По словам родителей, после того, как здание проверили, дети смогли забрать рюкзаки и отправились по домам. Ученики начальных классов, которых не смогли оперативно забрать родители, остались в продленке.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, сообщения о «взрывных устройствах» получили более десяти школ. На место прибыли экстренные службы, проводится эвакуация и проверочные мероприятия.

Напомним, в минувшую среду в Гомеле «заминировали» 18 школ. Все сообщения оказались ложными. Возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание по этой статье может достигать семи лет.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле снова «заминировали» учреждения образования.
 
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