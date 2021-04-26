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За поджог "Табакерки" в Жодино - три года усиленного режима

26.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд города Жодино 26 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Лавкайтиса. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Дело рассматривал судья Иван Гришкевич, гособвинитель – помощник прокурора Дмитрий Ярошевич, передает spring96.org

Согласно предъявленному обвинению, Лавкайтис 5 декабря, в период времени с 23.15 по 23.23 часов, находясь в общественном месте в г. Жодино, из хулиганских побуждений совершил умышленные действия, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества. Предварительно подготовил не менее чем в 4 пластиковых бутылках легковоспламеняющуюся горючую смесь, которой умышленно облил с тыльной стороны торговый киоск "Табакерка" и поджег, в результате чего произошло возгорание, повредившее имущество ЗАО "Энерго-Оил".

Лавкайтиса задержали сразу же,”Табакерку" потушили.

Тем самым был причинен материальный ущерб на общую сумму 341 рубль 12 копеек, что составило на момент совершения преступления 12,63 базовых величин.

Свою вину Сергей Лавкайтис признал полностью и раскаивается в совершенном.

Сегодня гособвинитель запросил для обвиняемого три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Адвокат заявил, что это преступление стало результатом оперативного эксперимента и попросил дать наказание без реального заключения.

Судья Гришкевич вынес приговор: три года лишения свободы в колонии усиленного режима.
 
 
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Суд города Жодино 26 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Лавкайтиса. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 339...
 
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