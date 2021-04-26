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"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран споют военные песни на родных языках
26.04.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
29 апреля в Ялте состоится полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.
Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте
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В преддверии Дня Победы в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех...
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