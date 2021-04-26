"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран споют военные песни на родных языках

Источник материала: Sputnik Беларусь

29 апреля в Ялте состоится полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.

Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте https://doroganayaltu.ru . Оно уже идет и будет продолжаться вплоть до финала фестиваля. Его итоги организаторы объявят со сцены во время гала-концерта.