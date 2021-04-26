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Как изменит рынок возможный запрет на экспорт бензина в РФ – эксперт
26.04.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить или вовсе запретить, сообщает издание "Коммерсант". Как это скажется на энергетическом рынке РФ, прокомментировал известный российский эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
© Sputnik / Максим Богодвид
"Эта мера может создать на внутреннем рынке достаточное предложение и удовлетворить спрос без роста цен, но несмотря на то, что на мировом рынке увеличение цен на нефть работает на рубль, все же есть негативное влияние внешних факторов, которое привело к его ослаблению в начале года. Однако, есть повод и для оптимизма: если продолжится политика импортозамещения и инфраструктурного строительства, что позитивно повлияет на оживление спроса, то российская экономика будет уверенно расти в ближайшем году", – отметил эксперт.
Комментарий известного российского экономического эксперта Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Укрепить рубль, оживить внутренний спрос и продолжить политику импортозамещения: о стабилизации российской экономики рассуждает известный эксперт Василий...
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