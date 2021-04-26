|
МВД: сотрудники стреляли по Volkswagen такси, чтобы остановить водителя с наркотиками
Источник материала: Onliner
«Вечером 22 апреля в наркоконтроль Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя облцентра к незаконному обороту наркотиков, — сообщили в МВД. — Мужчина был за рулем автомобиля такси на выезде из города. Авто задерживали со стрельбой».
По информации милиции, водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. «Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по правому переднему колесу из табельного оружия», — говорится в сообщении. Судя по фото, в итоге автомобиль оказался за пределами проезжей части.
«В салоне обнаружили полимерный пакетик с веществом белого цвета внутри, — сказано в видеосюжете МВД. — Согласно заключению экспертизы, вещество содержало в составе особо опасный психотроп альфа-PVP».
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вечером 22 апреля в наркоконтроль Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя облцентра к незаконному обороту наркотиков, — сообщили в МВД. —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)