ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По Минску ездят колонны спецтехники (видео)

26.04.2021 17:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Читатели из разных районов столицы сообщают, что по городу движутся колонны спецтехники: например, автозаки с госфлагами и характерные для протестного города автобусы. С чем связано появление техники в Минске, пока неизвестно: спецтранспорт движется по полупустым улицам и проспектам.

Вот так выглядит вечерняя техника на проспекте Независимости в Минске. «Каля 15 аўтазакаў, шмат бусікаў, аўтобусаў, машыны хуткай дапамогі ехалі ў напрамку Якуба Коласа», — сообщают читатели.

По Минску ездят колонны спецтехники (видео)

А такие колонны замечены читателями на Академической, Платонова и других улицах города.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели из разных районов столицы сообщают, что по городу движутся колонны спецтехники: например, автозаки с госфлагами и характерные для протестного города...
 
Новости дня
Новости разные
 
Испанский инженер сделал для бабушки ретроустройство, чтобы ей было легче общаться в телеграме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by