По Минску ездят колонны спецтехники (видео)

Источник материала: Onliner

Читатели из разных районов столицы сообщают, что по городу движутся колонны спецтехники: например, автозаки с госфлагами и характерные для протестного города автобусы. С чем связано появление техники в Минске, пока неизвестно: спецтранспорт движется по полупустым улицам и проспектам.

Вот так выглядит вечерняя техника на проспекте Независимости в Минске. «Каля 15 аўтазакаў, шмат бусікаў, аўтобусаў, машыны хуткай дапамогі ехалі ў напрамку Якуба Коласа», — сообщают читатели.





А такие колонны замечены читателями на Академической, Платонова и других улицах города.

(будет дополнено)