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По Минску ездят колонны спецтехники (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели из разных районов столицы сообщают, что по городу движутся колонны спецтехники: например, автозаки с госфлагами и характерные для протестного города автобусы. С чем связано появление техники в Минске, пока неизвестно: спецтранспорт движется по полупустым улицам и проспектам.
Вот так выглядит вечерняя техника на проспекте Независимости в Минске. «Каля 15 аўтазакаў, шмат бусікаў, аўтобусаў, машыны хуткай дапамогі ехалі ў напрамку Якуба Коласа», — сообщают читатели.
А такие колонны замечены читателями на Академической, Платонова и других улицах города.
(будет дополнено)
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Читатели из разных районов столицы сообщают, что по городу движутся колонны спецтехники: например, автозаки с госфлагами и характерные для протестного города...
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