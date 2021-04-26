Белорусы смогут получить «ковид-паспорта» для поездок за границу. Сколько они будут стоить?

Источник материала: Onliner

Минздрав принял решение о выдаче «Сертификата о вакцинации» гражданам, сделавшим прививку от COVID-19. Документ можно получить по желанию. Получение сертификата будет платной услугой. Узнали подробности.

«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года».

Как уточнили Onliner в пресс-службе Минздрава, стоимость выдачи сертификата определят учреждения здравоохранения, проводящие вакцинацию. Документ будут выдавать сразу после введения второй дозы вакцины.









Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Наименование вакцины вносится тоже на русском и английском языках, сейчас применяются такие вакцины:

«Гам-КОВИД-Вак», Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation,

«Гам-КОВИД-Вак», Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus,

вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

Напомним, Евросоюз тоже готовится запустить «ковид-паспорт» — привитые смогут свободно перемещаться через границы.