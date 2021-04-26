ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы смогут получить «ковид-паспорта» для поездок за границу. Сколько они будут стоить?

26.04.2021 17:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Минздрав принял решение о выдаче «Сертификата о вакцинации» гражданам, сделавшим прививку от COVID-19. Документ можно получить по желанию. Получение сертификата будет платной услугой. Узнали подробности.

«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года».

Как уточнили Onliner в пресс-службе Минздрава, стоимость выдачи сертификата определят учреждения здравоохранения, проводящие вакцинацию. Документ будут выдавать сразу после введения второй дозы вакцины.

Белорусы смогут получить «ковид-паспорта» для поездок за границу. Сколько они будут стоить?
Белорусы смогут получить «ковид-паспорта» для поездок за границу. Сколько они будут стоить?

Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Наименование вакцины вносится тоже на русском и английском языках, сейчас применяются такие вакцины:

  • «Гам-КОВИД-Вак», Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation,
  • «Гам-КОВИД-Вак», Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus,
  • вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

Напомним, Евросоюз тоже готовится запустить «ковид-паспорт» — привитые смогут свободно перемещаться через границы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав принял решение о выдаче «Сертификата о вакцинации» гражданам, сделавшим прививку от COVID-19. Документ можно получить по желанию. Получение сертификата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск о высадке на Марс: «Куча людей, вероятно, умрет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by