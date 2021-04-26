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Белорусы смогут получить «ковид-паспорта» для поездок за границу. Сколько они будут стоить?
Источник материала: Onliner
Минздрав принял решение о выдаче «Сертификата о вакцинации» гражданам, сделавшим прививку от COVID-19. Документ можно получить по желанию. Получение сертификата будет платной услугой. Узнали подробности.
«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу, —
Как уточнили Onliner в пресс-службе Минздрава, стоимость выдачи сертификата определят учреждения здравоохранения, проводящие вакцинацию. Документ будут выдавать сразу после введения второй дозы вакцины.
Сертификат заполняется на русском и английском языках.
Наименование вакцины вносится тоже на русском и английском языках, сейчас применяются такие вакцины:
Напомним, Евросоюз тоже готовится запустить «ковид-паспорт» — привитые смогут свободно перемещаться через границы.
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Минздрав принял решение о выдаче «Сертификата о вакцинации» гражданам, сделавшим прививку от COVID-19. Документ можно получить по желанию. Получение сертификата...
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