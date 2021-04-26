Илон Маск о высадке на Марс: «Куча людей, вероятно, умрет»

Источник материала: Onliner

В интервью с Питером Диамандисом, основателем и председателем X Prize Foundation, Илон Маск поделился своими опасениями о покорении Марса. Для Маска высадка и колонизация Красной планеты является ключевой миссией в модификации человечества в межпланетный вид жизни. Но задача эта будет связана с большим числом жертв, считает предприниматель.

— Вы можете умереть. Это будет некомфортно, и, вероятно, хорошей еды тоже не будет. Это будет трудное и опасное путешествие, из которого вы, вероятно, не вернетесь живым, — поделился своими предположениями о колонизации Марса Илон Маск. — Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет сначала. Но это будет славное приключение, удивительный опыт.