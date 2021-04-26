ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск о высадке на Марс: «Куча людей, вероятно, умрет»

26.04.2021 17:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В интервью с Питером Диамандисом, основателем и председателем X Prize Foundation, Илон Маск поделился своими опасениями о покорении Марса. Для Маска высадка и колонизация Красной планеты является ключевой миссией в модификации человечества в межпланетный вид жизни. Но задача эта будет связана с большим числом жертв, считает предприниматель. 

— Вы можете умереть. Это будет некомфортно, и, вероятно, хорошей еды тоже не будет. Это будет трудное и опасное путешествие, из которого вы, вероятно, не вернетесь живым, — поделился своими предположениями о колонизации Марса Илон Маск. — Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет сначала. Но это будет славное приключение, удивительный опыт.

Велокомпрессор от Xiaomi для помощи в дороге и подготовки к путешествиям


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
18 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
118 р.
15 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью с Питером Диамандисом, основателем и председателем X Prize Foundation, Илон Маск поделился своими опасениями о покорении Марса. Для Маска высадка и колонизация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Усиливается напряженность между Иерусалимом и Сектором Газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by