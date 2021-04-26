Власти рассказали, когда начнется реконструкция «Победы» и строительство арендного дома в Раковском предместье

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале «Минск.Официально» появились подробности восстановления исторического центра столицы. Так, строительство арендного дома в Раковском предместье начнут уже в мае, а реконструкцию кинотеатра «Победа» — в третьем квартале этого года.

К строительству арендного дома в Раковском предместье планируют приступить в мае

Проектная документация на объект разработана и уже прошла экспертизу. Этот арендный дом будет в корне отличаться от государственного арендного жилья, которое предлагается горожанам. В частности, квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой, мебелью, бытовой техникой и по рыночной цене.

Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году

В Раковском предместье на территории бывшего хлебозавода №1 реконструируют 15 зданий — это около половины предместья. В эксплуатацию уже введены три объекта общей площадью 8,5 тыс. кв. м. В бывшем главном корпусе хлебозавода функционирует мини-пекарня с демонстрационной выпечкой хлеба. Подобный объект откроется и в здании №2 главного производственного корпуса, что обеспечит преемственность исторических функций этой территории. В здании №1 работает языковой образовательный центр, в здании №3, которое построено полностью за счет инвестора, откроются медицинский центр и кафе белорусской кухни. Прорабатывается вопрос использования фестивальной площади — территории внутри квартала, которую планируют задействовать для организации фуд-кортов и фан-зон.





Еще четыре здания сейчас находятся в стадии строительно-монтажных работ. Так, в здании №11 за счет средств инвестора планируют открыть джазовый клуб. Объект станет уникальной площадкой в Минске для выступления джазовых музыкантов. В здании №12, в реконструкции которого примет участие будущий арендатор, откроют торгово-ремесленный пассаж и школу белорусских мастеров, где можно будет обучиться гончарному искусству, соломоплетению и другим национальным ремеслам.

Застройку территории хлебозавода планируют завершить в 2023 году. Однако часть Раковского предместья пока не охвачена реконструкцией, хотя там есть объекты и территории, которые требуют приложения усилий. Это квартал ул. Обойной, Освобождения, Замковой. Сейчас разрабатывают концепцию с возможностью создания восполняемой застройки за счет средств инвесторов и приведения этой территории в порядок по аналогии с территорией хлебозавода.





Кинотеатр «Победа» начнут реконструировать уже в третьем квартале этого года

Объект станет трехзальным кинотеатром. Будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы, как внутренней отделки, так и фасада здания, планируется выполнить интересную архитектурную подсветку. Проект прошел Белорусскую республиканскую научно-методическую раду, получил одобрение Министерства культуры и сейчас готовится к прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации.

После реконструкции «Победа» останется в коммунальной собственности города. Обязательное условие его аренды — сохранение функции кинотеатра.