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Власти могут запретить проезд фур по МКАД

26.04.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город, — заявил сегодня Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. — Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город». Поэтому рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД.

«Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять в логистические центры из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса», — приводит слова Кухарева пресс-служба комитета.

«В Минске вопросы экологической безопасности должны быть в приоритете, — говорится в сообщении. — Это касается не только качества атмосферного воздуха, 85% вредных выбросов в который производит транспорт, но и других направлений. От комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы требуется более принципиальная позиция в отношении нарушителей природоохранного законодательства и более широкого использования полномочий, данных экологам КоАП РБ».

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Теги: Минск
 
 
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«Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город, — заявил сегодня Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома....
 
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