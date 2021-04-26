Власти могут запретить проезд фур по МКАД

Источник материала: Onliner

«Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город, — заявил сегодня Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. — Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город». Поэтому рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД.

«Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять в логистические центры из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса», — приводит слова Кухарева пресс-служба комитета.

«В Минске вопросы экологической безопасности должны быть в приоритете, — говорится в сообщении. — Это касается не только качества атмосферного воздуха, 85% вредных выбросов в который производит транспорт, но и других направлений. От комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы требуется более принципиальная позиция в отношении нарушителей природоохранного законодательства и более широкого использования полномочий, данных экологам КоАП РБ».