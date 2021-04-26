Светлана Тихановская посетит на этой неделе Австрию и Италию

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на этой неделе посетит Австрию и Италию.



Светлана Тихановская. Фото: пресс-служба Тихановской.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Тихановской, в ходе визита в Австрию, который состоится 26—28 апреля, она встретится с канцлером Себастьяном Курцем и обсудит с ним пути выхода Беларуси из кризиса, а также возможное посредничество Австрии в организации диалога.

Тихановская впервые встретится с президентом страны Александром Ван дер Белленом.

Она также выступит в дипломатической академии и встретится с лидерами парламентских фракций.

Запланированы встречи с представителями миссий США и Евросоюза в ОБСЕ.

Визит в Италию состоится 29—30 апреля. В Риме Тихановская выступит на заседании комитета по иностранным делам парламента Италии, встретится с представителем МИД, лидерами главных политических партий страны. Тема — поддержка белорусского общества и помощь в организации переговоров.

Ожидается, что 29 апреля Тихановская в онлайн-формате выступит на Седонском форуме, который ежегодно проводит Институт Маккейна (США). Темой выступления станут репрессии в Беларуси и роль США в разрешении кризиса.