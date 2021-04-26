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Светлана Тихановская посетит на этой неделе Австрию и Италию
Источник материала: Навiны
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на этой неделе посетит Австрию и Италию.
Как сообщает
Тихановская впервые встретится с президентом страны Александром Ван дер Белленом.
Она также выступит в дипломатической академии и встретится с лидерами парламентских фракций.
Запланированы встречи с представителями миссий США и Евросоюза в ОБСЕ.
Визит в Италию состоится 29—30 апреля. В Риме Тихановская выступит на заседании комитета по иностранным делам парламента Италии, встретится с представителем МИД, лидерами главных политических партий страны. Тема — поддержка белорусского общества и помощь в организации переговоров.
Ожидается, что 29 апреля Тихановская в онлайн-формате выступит на Седонском форуме, который ежегодно проводит Институт Маккейна (США). Темой выступления станут репрессии в Беларуси и роль США в разрешении кризиса.
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на этой неделе посетит Австрию и Италию.
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