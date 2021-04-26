Никита Монич: «Окрестино будет мемориальным комплексом, рядом с которым появится культурный хаб»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем завершится «первый акт» существования независимой республики Беларусь.





Историк и искусствовед Никита Монич, уволенный из Национального художественного музея за гражданскую позицию, считает, что сутью белорусского кризиса стал конфликт прошлого с настоящим.

— Невозможно развернуть время. Как невозможно развернуть поезд, который стоит, на одном пути. Его можно остановить, откатить назад, но развернуть нельзя. Мы находимся в 2021 году, это глубоко XXI век. Мне кажется, что конфликт, который мы наблюдаем, — это конфликт XXI века против XX, — размышляет историк в эфире канала «Жизнь-малина» . — То есть, технологические, социальные, политические структуры XX века с индустриализацией, первичной урбанизацией, с вертикальными связями против XXI века, со всеми нашими сферой услуг, хипстотой и прочим.

Время идет вперед. Времени плевать на мечты, на чаянья и ностальгию любых участников этого процесса. Участники могут поупираться, но время все равно пойдет дальше. И сегодня я не верю, что мы станем Приднестровьем.

Никита Монич рассуждает о том, что ждет белорусов после разрешения кризиса.

— Любая система важна не столько элементами, сколько связями. Мне кажется, что сейчас многие связи ослабляются. Один из сценариев того, как все может закончиться, — это когда внутри системы, понимая, что вот-вот все рассыплется, сработает какой-то элемент…

Даже аналитики сейчас не говорят, чем все закончится. Это как в хорошем сериале HBO, когда заканчивается сезон, хочется знать, что будет в следующем. А у нас даже первый сезон еще не закончился.

Но в любом случае после у нас будет очень много работы. Интересной, которая будет проходить в гораздо более благоприятных условиях для мотивации, для инициативы, для перестройки. И чем раньше мы начнем отстраивать, тем лучше. Хотелось бы, чтобы не совсем с пепла, а хотя бы из каких-то развалин некого социалистического храма.

Сейчас мы обязаны сохранить себя, сохранить веру в людей. Если ты ответственен за что-то, постараться сохранить свое детище и помочь другим, допустим, собрать на штраф, поддержать какое-то кафе, которое все-таки не до конца закрыли.

Но самое главное — сберечь себя, не ожесточиться, постараться остаться гражданином этой страны в самом лучшем значении этого слова. Гражданином, который сочетает в себе некоторую ответственность, некоторую любовь и некоторые ожидания, — советует Никита Монич.

Он считает, что Окрестино в новой истории обязано стать мемориалом.

— Из Окрестина однозначно нужно будет сделать музей, потому что музеи сохраняют главное. События прошлого и этого года —это то, что будет определять наше будущее на десятилетия вперед.

Это будет точка отсчета, это прививка. Сейчас мы наблюдаем закономерный результат целой эпохи. Сначала был «пролог» — начало 90-х, потом у нас начался «первый акт», и вот сейчас мы наблюдаем завершение «первого акта» существования независимой республики Беларусь.

Мы делаем выводы и мы должны их как-то зафиксировать: если делать «а, б, в» — получается «г». Соответственно, нам нужно зафиксировать «г» и понимать, откуда оно взялось и как мы к этому пришли. Даже не столько в качестве прививки, а, в первую очередь, в качестве отбивки и какой-то реперной точки. И это будет Окрестино — мемориальный комплекс, рядом с которым однозначно будет какой-то культурный хаб. Потому что только наблюдать прошлое нельзя, нужно смотреть на него, делая при этом что-то другое, — уверен историк.