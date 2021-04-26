В Бресте со стрельбой останавливали такси, водитель которого вез наркотики

Источник материала: Tut.by

Таксиста с наркотиками задерживали со стрельбой в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 22 апреля в милицию поступила информация о причастности 28-летнего брестчанина к незаконному обороту наркотиков. Оперативники застали мужчину за рулем автомобиля такси на выезде из города. Ему подали сигнал об остановке, но он требование проигнорировал и начал скрываться.

— Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP, — рассказали в милиции.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .