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В Бресте со стрельбой останавливали такси, водитель которого вез наркотики
Источник материала: Tut.by
Таксиста с наркотиками задерживали со стрельбой в Бресте,
Вечером 22 апреля в милицию поступила информация о причастности 28-летнего брестчанина к незаконному обороту наркотиков. Оперативники застали мужчину за рулем автомобиля такси на выезде из города. Ему подали сигнал об остановке, но он требование проигнорировал и начал скрываться.
— Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP, — рассказали в милиции.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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