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В Бресте со стрельбой останавливали такси, водитель которого вез наркотики

26.04.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таксиста с наркотиками задерживали со стрельбой в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 22 апреля в милицию поступила информация о причастности 28-летнего брестчанина к незаконному обороту наркотиков. Оперативники застали мужчину за рулем автомобиля такси на выезде из города. Ему подали сигнал об остановке, но он требование проигнорировал и начал скрываться.

— Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP, — рассказали в милиции.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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Теги: Брест
 
 
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В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
 
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