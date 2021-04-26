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Команда «Имагуру» за день до закрытия организует проект с Добкиным и главредом TechCrunch
Источник материала: Tut.by
Команда бизнес-клуба «Имагуру» за день до своего
«Вне зависимости от того, где мы вынуждены находиться сегодня, чтобы иметь возможность продолжать работать и жить, мы все — единое сообщество на глобальной технологической и стартап сцене. Нам важно подчеркнуть это в рамках седьмой конференции
Конференция пройдет онлайн 29 апреля. В программе конференции запланированы выступления белорусов из стартап-среды Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. Все они расскажут невероятные истории того, как развивали свои таланты в технологической и стартап-экосистемах других стран и что мы уникального можем позаимствовать из этих стран «для построения новой Беларуси». Будут также практические дискуссии о фандрайзинге и выращивании команд внутри Беларуси.
Хедлайнерами конференции выступят несколько важных для белорусской и мировой экосистемы лидеров:
Среди спикеров конференции — бизнес-ангелы и инвесторы, стартап-фаундеры и предприниматели, например, Юрий Мельничек, Вера Решетина, Кирилл Волошин, Дарья Данилова, Михаил Румянцев, Максим Богрецов и Павел Либер.
Команда организаторов
Конференция пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Зарегистрироваться можно на сайте по
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Называем спикеров проекта и рассказываем, как там зарегистрироваться.
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