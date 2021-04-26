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Команда «Имагуру» за день до закрытия организует проект с Добкиным и главредом TechCrunch

26.04.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда бизнес-клуба «Имагуру» за день до своего закрытия планирует подготовить проект Venture Day Minsk Online, в котором примут участие такие спикеры, как глава EPAM Аркадий Добкин, главред Techcrunch Майк Бутчер, Бедди Янг из 500 Startups, Игорь Рябенький из Altair PA, а также различные белорусы со всего мира.


Фото: с сайта imaguru.by

«Вне зависимости от того, где мы вынуждены находиться сегодня, чтобы иметь возможность продолжать работать и жить, мы все — единое сообщество на глобальной технологической и стартап сцене. Нам важно подчеркнуть это в рамках седьмой конференции Venture Day Minsk. Вы будете удивлены, сколько талантливых белорусов меняют сегодня этот мир как стартап основатели или инвесторы, или профессионалы. Белорус, который строит стартапа-единорога, белорус, который инвестирует в ClubHouse, белорус, который создает мировое правительство, белорус, который создает лучшую компанию для сотрудников, белорус, который меняет глобальную экосистему венчурного капитала, — белорусы из Беларуси, Европы, Америки, Австралии, Азии — все это реально, и все они находятся на одной платформе под названием Venture Day Minsk Goes Global.» — рассказывает основатель и СЕО Имагуру Таня Маринич.

Конференция пройдет онлайн 29 апреля. В программе конференции запланированы выступления белорусов из стартап-среды Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. Все они расскажут невероятные истории того, как развивали свои таланты в технологической и стартап-экосистемах других стран и что мы уникального можем позаимствовать из этих стран «для построения новой Беларуси». Будут также практические дискуссии о фандрайзинге и выращивании команд внутри Беларуси.

Хедлайнерами конференции выступят несколько важных для белорусской и мировой экосистемы лидеров:

  • Аркадий Добкин, EPAM SYSTEMS;
  • Майк Бутчер, TechCrunch;
  • Игорь Рябенький, Altair PA;
  • Бедди Янг, 500 Startups.

Среди спикеров конференции — бизнес-ангелы и инвесторы, стартап-фаундеры и предприниматели, например, Юрий Мельничек, Вера Решетина, Кирилл Волошин, Дарья Данилова, Михаил Румянцев, Максим Богрецов и Павел Либер.

Команда организаторов Venture Day Minsk Online приготовила много возможностей для нетворкинга и питчинга для стартапов. «Мы постараемся воссоздать питч как это было в „Имагуру“ и продлить для нас всех немного атмосферу этого важного места для белорусских стартапов» — обещают организаторы конференции.

Конференция пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.

 
 
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Называем спикеров проекта и рассказываем, как там зарегистрироваться.
 
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