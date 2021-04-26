Колонна в Уручье и автозаки возле онкоцентра. На улицах Минска снова заметили спецтехнику

Источник материала: Tut.by

Вечером 26 апреля в Минске заметили спецтехнику. Видели ее и на въезде в столицу, и в центре в районе проспекта Независимости. Вот несколько фото и видео по этой теме.

26 апреля в разных районах Минска заметили спецтехнику.

Например, в Уручье была колонна: водометы, автозаки, прицепы с колючей проволокой (спиралью Бруно), а также машины заграждения на базе ПТРК «Конкурс».

Техника направилась в сторону центра, сообщали очевидцы.

Автозаки и автобусы с тонированными стеклами заметили в районе улиц Сурганова, Академическая, Платонова. Неподалеку от общежитий БГУ на улице Октябрьская появились молодые люди в военной форме.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY