Помните историю спасения маленькой собачки из бассейна? Тогда пес упал в воду, а его четвероногий друг, живущий в одном доме, долго пытался (и смог) вытянуть бедолагу на сушу. Видео в социальных сетях растрогало многих, в том числе, как выяснилось, и других собак. Среди них оказался Норвич терьер по кличке Чамп. Его хозяйка записала реакцию малыша на происходящее на экране — эмпатия пса заслуживает отдельной новости.