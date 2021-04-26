Козловский опять не в почете. Новая лента снова не дала занять «Чернобылю» первое место в прокате

Источник материала: Tut.by

Главные киноновости этого понедельника вертятся, конечно, вокруг «Оскара» . Но не только фильмы этого конкурса попадают в поле зрения минчан. Рассказываем о картинах, на которые жители столицы ходили в кино на той неделе, включая выходные. Спойлер: в топе — новый фильм Гая Ричи.



Кстати, напомним, сеть Silver Screen закрыла свой кинотеатр в ТРЦ Galileo с 26 апреля. Фото: tam.by

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 19−25 апреля

«КиноМинска»

1. Гнев человеческий

2. Мортал Комбат

3. Чернобыль

4. Отец

5. Райя и последний дракон

Silver Screen cinemas

1. Гнев человеческий

2. Чернобыль

3. Властелин колец: Две крепости

4. Мортал Комбат

5. Великий

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Гнев человеческий

2. Чернобыль

3. Отец

4. Властелин колец: Две крепости

5. Мортал Комбат

«АртКинотеатр»

1. Чернобыль

2. Гнев человеческий

3. Райя и последний дракон

4. Мортал Комбат

5. Великий



Фото: кадр из фильма

Новинка проката — филь Гая Ричи «Гнев человеческий» — стал лидером проката. Хоть с ним плотно соревновались «Чернобыль» Данилы Козловского и «Мортал Комбат» по мотивам известной видеоигры, он уступил лидерскую позицию только в одном месте — «АртКинотеатре», где первенство досталось Козловскому.

К слову, фильм «Чернобыль» , новичок позапрошлой недели, удерживает позиции, занятые неделю назад. В трех кинотеатрах он по-прежнему занимает вторые места, а в одном, как мы упоминали выше, ему досталась строчка лидера. Любопытно, что на прошлой неделе он был на первом месте в другом комплексе — «Falcon Club Бутик Кино».

Во всех сетях популярностью пользовался лидер прошлой недели «Мортал Комбат» . Мы уже писали, что его очень обругали кинокритики, но минчан это вообще никак не смутило: видимо, им нужен был экшен, и отзывы не отговорили их пойти в кино.

Отдельно отметим драму «Отец» , хоть она и упоминается в рейтинге всего дважды, да и не на первых местах. Именно за роль в этом фильме Энтони Хопкинс взял свежий «Оскар» за главную мужскую роль. Проскользнула в лидерах и драма «Великий» с Джонни Деппом (в оригинале — Minamata). Этот фильм тоже вышел буквально на прошлой неделе.

Дважды упоминается в рейтинге мультфильм «Райя и последний дракон» , который в прокате, внимание, с 4 марта. Как видим, запрос на семейное кино есть, а достойных предложений не так и много. Ну и «Властелин колец: Две крепости» , который вышел в прокат повторно в честь 20-летия фильма, оценили зрители Silver Screen cinemas и «Falcon Club Бутик Кино».

«Гнев человеческий» — экшен-триллер от режиссера «Джентльменов» Гая Ричи. Внимание к фильму привлекает еще и то, что в главной роли снялся Джейсон Стейтем — известный по ролям «громил» в фильмах Ричи (вспомните «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Перевозчик»). В новой ленте он хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — «Великий»

«Великий» (или «Минамата») — привет с кинофестиваля Берлинале. Он должен примагнитить к экранам не только фанатов Джонни Деппа, но и журналистов, фотографов, экоактивистов и тем, кому не все равно. В центре сюжета — история наплевательского отношения корпораций к жизни людей, попытка замолчать правду и задавить протест. И хотя драма основана на реальной истории из прошлого века, держим пари, что во время сеанса вы не раз заметите переклички с современностью.

Когда: уже в кино

Где: «3D Кино», «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen, «АртКинотеатр», «Беларусь», «Пионер», «Центральный»

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что смотреть на этой неделе — «Порочная связь»

Любовно-бытовая драма «Порочная связь» стала фильмом открытия минувшего Венецианского фестиваля — и в том числе поэтому ее стоит посмотреть, хотя кинокритики отнеслись к фильму довольно холодно. Но минчан, как мы помним из выводов выше, мнение критиков не сильно беспокоит. Фильм достоин внимания, и как минимум тех пар, которые стоят на пороге развода. Зачем растрачивать семейный бюджет на психолога, если для начала можно сходить в кино?

Сюжет такой: после рождения детей в жизни пары все изменилось. Пытаясь вернуть утраченную радость, мужчина заводит страстные отношения на стороне, а затем уходит из дома. Однако его связь с семьей оказывается гораздо прочнее, чем он предполагал.

Когда: с 29 апреля

Где: список кинотеатров появится чуть позже Купить билет