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Испанский инженер сделал для бабушки ретроустройство, чтобы ей было легче общаться в телеграме

26.04.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанец Мануэль Лусио Далло, работающий старшим инженером в фирме Plastic SCM, рассказал в твиттере о Yayagram — DIY-устройстве, которое должно помочь пожилым людям общаться с детьми и внуками в мессенджерах без умения пользоваться смартфоном. Далло сделал его для своей 96-летней бабушки, у которой возникли трудности с освоением телеграма. Об этом пишет TJournal.


Название Yayagram состоит из двух частей: Yaya (бабушка по-кастильски) и Telegram. По словам Далло, бабушка живёт отдельно от многих детей и внуков, а пандемия ещё больше усложняет общение. Женщина не могла привыкнуть к смартфону, а регулярные звонки семья не могла проводить из-за её проблем со слухом.

Тогда Далло, один из немногих внуков, кто остался жить в том же городе, и придумал устройство. Оно выполнено в ретростиле: все элементы «интерфейса» инженер намеренно сделал аналоговыми, чтобы бабушке было легче. Работает это так: чтобы отправить сообщение, она физически перетыкает кабель, выбирая адресата, нажимает на кнопку и записывает свой голос на микрофон. Оно отправляется как обычное голосовое сообщение.




На Yayagram можно отправить текстовое сообщение. В таком случае оно автоматически распечатывается с помощью встроенного принтера. Так женщина может физически взять сообщение в руки и прочитать, словно телеграму. Устройство работает на Raspberry Pi 4, а код написан на Python. По словам Далло, его бабушка очень довольна изобретением и активно им пользуется.

 
 
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Женщине сложно со смартфонами, но теперь у неё есть аналоговый мессенджер для войсов внукам и распечатанных сообщений.
 
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