Указом изменен статус Совета по развитию предпринимательства

Источник материала: АФН

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров. Соответствующий указ № 163 подписал 26 апреля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.

«Указ позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава», - говорится в комментарии к документу.