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В Беларуси с июля введут обязательную платную дезинфекцию транспорта на границе

26.04.2021 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 26 апреля подписал указ № 162 о проведении с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска "Новая Гута" эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных средств. Об этом сообщает его пресс-служба.

В целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

При проведении эксперимента возмездная услуга по дезинфекции будет оказываться ООО "БелГлобалГарант" на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем транспортного средства в пункте пропуска при въезде в Беларусь. При отсутствии у них контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.

Совету министров поручено организовать подготовку и проведение эксперимента, а после его завершения проанализировать результаты и до 1 ноября внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.

 
 
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Лукашенко 26 апреля подписал указ № 162 о проведении с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска "Новая Гута" эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных...
 
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