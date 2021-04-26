Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

1. Чаще заезжайте на мойку

2. Не ездите на «убитой» машине

3. Осторожней с тонировкой!

4. Старайтесь не выделяться в потоке

5. Приведите внешний вид и нервы в порядок

6. Не включайте музыку на полную громкость

Как бы вы себя ни вели, но если ваш автомобиль популярен у автоворов, приготовьтесь, что проверять вас будут часто. В «шорт-листе» Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover и Range Rover, а также модели «большой немецкой тройки». Из бюджетников — Hyundai Solaris.



Особенно трудный день вас ждет, если марка, модель и цвет вашего автомобиль те же, что у недавно угнанной машины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гаишники постоянно тормозят! Что со мной не так? Шесть реально работающих советов, как избежать встречи с сотрудниками ДПС.

Дело не только в том, что чумазый автомобиль оскорбляет эстетические чувства сотрудника ДПС. Некоторые угонщики специально «угваздывают» машину так, чтобы трудно было опознать ее цвет.Испачканные номера инспектор и вовсе может признать нечитаемыми. Ответственность за такое предусмотрена статей 12.2 КоАП РФ. Наказывается штрафом от 500 до 5000 рублей либо лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.Особенно часто за «чумазость» останавливают во время рейдов «Чистый автомобиль».Особенно по федеральным трассам. Даже если перегоняете автомобиль на дачу или едете в сервис, выбирайте мало оживленную дорогу или вызывайте эвакуатор.Разбитое лобовое стекло, свежие царапины и вмятины на капоте вызывают вполне оправданный интерес: а не уехала ли машина с места ДТП? Не «побили» ли ее во время угона?Владельцев дедушкиного ржавого «ведра с болтами» чаще всего останавливают, чтобы проверить полис ОСАГО, ПТС и другие документы.Машина издает посторонние звуки во время езды? Вас тоже наверняка остановят.Согласно новому ГОСТ 33997–2016 светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не меньше 70%.За «глухую» тонировку штрафовали и раньше, но где новый ГОСТ — там и новые поводы «докопаться» и проверить авто с тонированными стеклами.За любой внешний тюнинг остановят обязательно — чтобы проверить его законность.Автомобиль едет слишком медленно или, наоборот, постоянно перестраивается? То и дело неуверенно притормаживает или, наоборот, лихо «перелетает» большие лужи и «лежачих полицейских»? Сотрудник ДПС резонно может предположить, что за рулем пьяный. Хотя, скорее всего, просто неопытный начинающий автолюбитель.Водитель в солнцезащитных очках в пасмурную погоду? Наверняка скрывает пьяные глаза!Насторожить инспектора также может:часто зевающий, поеживающийся и трущий глаза водитель (выпил или не выспался);человек в неопрятной дешевой одежде за рулем дорогого авто;нервничающий, суетящийся при виде сотрудника человек;водитель с опущенным «козырьком». Некоторые автолюбители опускают «козырьки», полагая, что если сотрудник не видит его глаз, то и не остановит. Обычно происходит наоборот;слишком молодо выглядящий (а есть ли у него вообще права?) или очень возрастной водитель (особенно если кажется неуверенным);У гаишников настолько «наметан» глаз, что они могут заметить уставшего или необычно ведущего себя водителя и через два ряда.Даже если вас об этом попросил празднующий 18-летие отпрыск и его веселящиеся друзья. Полицейский заинтересуется состоянием и подростков, и водителя.И помните: