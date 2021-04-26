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Геймер хотел убить основателей студии MiHoYo и проник в офис компании

26.04.2021 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Иногда одержимость видеоиграми выходит из берегов и толкает геймеров на странные и опасные поступки. Один такой поступок совершил китайский геймер, который был недоволен обновлением для игры Honkai Impact 3rd студии MiHoYo. Он проник в офис компании с целью убить двух ее основателей, а затем покончить с собой.

Триггером выступило обновление, которое добавило в игру костюмы зайцев. На китайском рынке обновку раскритиковали, она не прошла проверку цензурой и не была официально выпущена. Точный мотив геймера пока неизвестен.

Но его вовремя вычислили и задержали. У мужчины был при себе нож. Теперь он находится под стражей.

 
 
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Иногда одержимость видеоиграми выходит из берегов и толкает геймеров на странные и опасные поступки. Один такой поступок совершил китайский геймер, который был...
 
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