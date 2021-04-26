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Геймер хотел убить основателей студии MiHoYo и проник в офис компании
Источник материала: Onliner
Иногда одержимость видеоиграми выходит из берегов и толкает геймеров на странные и опасные поступки. Один такой поступок совершил китайский геймер, который был недоволен обновлением для игры Honkai Impact 3rd студии MiHoYo. Он
Триггером выступило обновление, которое добавило в игру костюмы зайцев. На китайском рынке обновку раскритиковали, она не прошла проверку цензурой и не была официально выпущена. Точный мотив геймера пока неизвестен.
Но его вовремя вычислили и задержали. У мужчины был при себе нож. Теперь он находится под стражей.
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Иногда одержимость видеоиграми выходит из берегов и толкает геймеров на странные и опасные поступки. Один такой поступок совершил китайский геймер, который был...
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