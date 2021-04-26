Геймер хотел убить основателей студии MiHoYo и проник в офис компании

Источник материала: Onliner

Иногда одержимость видеоиграми выходит из берегов и толкает геймеров на странные и опасные поступки. Один такой поступок совершил китайский геймер, который был недоволен обновлением для игры Honkai Impact 3rd студии MiHoYo. Он проник в офис компании с целью убить двух ее основателей, а затем покончить с собой.

Триггером выступило обновление, которое добавило в игру костюмы зайцев. На китайском рынке обновку раскритиковали, она не прошла проверку цензурой и не была официально выпущена. Точный мотив геймера пока неизвестен.

Но его вовремя вычислили и задержали. У мужчины был при себе нож. Теперь он находится под стражей.